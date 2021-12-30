Актер Безруков вошел в Совет при правительстве РФ по вопросам социальной сферы

Народный артист России, актер театра и кино Сергей Безруков стал членом Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Кроме Безрукова, его участниками стали замглавы Минкульта Ольга Ярилова и руководитель Региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Карпович Наталья Николаевна.

При этом часть членов из Совета исключили. Его состав покинули российский актер Егор Бероев, замминистра здравоохранения Евгения Камкина, депутат Госдумы Сергей Гаврилов и руководитель общественной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин.