Власть 10 марта 2023, 09:05 Аксенов заявил об успешной работе ПВО в Крыму Глава Крыма Аксенов: отдельные беспилотники могут долетать, но их сбивают, угроз нет Telegram

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Отдельные беспилотники ВСУ могут долетать до Крыма, но их сбивают. Полуострову точно ничего не угрожает. Такое заявление сделал глава региона Сергей Аксенов в интервью РИА «Новости».

По его словам, российские военные знают основные точки запуска БПЛА противником. Аксенов высказал мнение, что часть из них сбивают, другие — РЭБ (радиоэлектронная борьба — прим. ред). «обваливает в море». Благодаря принятым по поручению президента РФ мерам безопасности, «Крыму ничего не угрожает», подчеркнул он.

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«Да, могут быть там долеты отдельных беспилотников, боеприпасы западного производства поступают регулярно на Украину, как коллеги говорят, я со слов военных здесь буду говорить, что они видят, как противодействовать этой ситуации», — сказал глава Крыма.

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При этом он отметил, что полуостров готов противостоять любым вызовам. Аксенов добавил, что основные объекты жизнеобеспечения Крыма защищает система ПВО.