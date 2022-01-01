Аксенов заявил о существовании нацизма на Украине

На Украине существует нацизм и факельное шествие в честь пособника фашистов Степана Бандеры этот факт продемонстрировало всему миру. Такое заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов. По его мнению, цивилизованное развитие государства невозможно без денацификации.

По мнению Аксенова. Участники факельного шествия демонстрируют всему миру «нацистскую сущность киевского режима».

«Бандеровщина — это идеологическая проказа, которая губит Украину. В ее основе лежат идеи, которые являются не только человеконенавистническими, но и утопическими. По сути это идеология деструктивной секты, она абсолютно непригодна для государственного строительства», — написал глава Крыма в своем Telegram-канале.

Он также заявил, что такого рода идеологию можно проследить в политике украинских властей. Аксенов утверждает, что последняя основана на «безумной русофобии, на недостижимых целях и хотелках» — так глава Крыма назвал попытки Украины вступить в НАТО и вернуть контроль над полуостровом.

«Уверен, что первым после краха киевского режима шагом должна стать денацификация Украины. Без этого никакое цивилизованное развитие невозможно», — резюмировал Аксенов.

Первого января на центральных улицах Киева прошло факельное шествие националистических организаций, посвященное дню рождения Степана Бандеры. Оно завершилось недалеко от офиса президента Украины Владимира Зеленского. В акции приняли участие около 1 тысячи человек.