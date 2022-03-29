Аксенов заявил о готовности некоторых украинцев получить российский паспорт

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что многие жители освобожденных во время спецоперации России регионов Украины готовы получить российский паспорт. По его словам, к нему с таким вопросом уже обращались.

«Это не только в соседней Херсонской области, я знакомых имею и контакты во всех регионах Украины. Люди готовы получать российские паспорта, причем немедленно. Я говорю не о политических решениях, а о готовности людей», — заявил Аксенов в эфире программы «Соловьев LIVE».

Он отметил, что с вопросами о выдаче российских паспортов украинцы, живущие на освобожденных территориях, обращались лично к нему.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент страны Владимир Путин объяснил, что ее цель — это защита людей Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались издевательствам, а также геноциду со стороны украинских властей.