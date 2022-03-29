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    29 марта 2022, 14:14

    Аксенов заявил о готовности некоторых украинцев получить российский паспорт

    Глава Крыма Аксенов заявил о готовности некоторых украинцев получить российский паспорт

    Наза Салех Захи

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что многие жители освобожденных во время спецоперации России регионов Украины готовы получить российский паспорт. По его словам, к нему с таким вопросом уже обращались.

    «Это не только в соседней Херсонской области, я знакомых имею и контакты во всех регионах Украины. Люди готовы получать российские паспорта, причем немедленно. Я говорю не о политических решениях, а о готовности людей», — заявил Аксенов в эфире программы «Соловьев LIVE».

    Он отметил, что с вопросами о выдаче российских паспортов украинцы, живущие на освобожденных территориях, обращались лично к нему.

    Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент страны Владимир Путин объяснил, что ее цель — это защита людей Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались издевательствам, а также геноциду со стороны украинских властей.