Власть 16 марта 2023, 11:41 Аксенов заявил, что Украина не сможет взять Крым после формирования обороны в регионе Глава Крыма Аксенов: Украине не удастся взять Крым из-за хорошей обороны полуострова РИА «Новости»

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У киевского режима нет никаких шансов взять Крым. После формирования обороны и фортификации полуострову ничего не грозит. Такое заявление сделал глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

«Они понимают, что ни при каких шансах у них взять Крым нет никакой возможности с учетом тех мер, которые по поручению президента реализуются», — сказал он.

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По его словам, власти полуострова предложили несколько идей по защите. Аксенов подчеркнул, что Крыму ничего не угрожает, поэтому жители республики могут «спать спокойно».

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Глава Крыма добавил, что ВСУ пытаются «прощупать оборону полуострова с помощью поставляемых Западом беспилотников. Однако регион принял меры защиты, они помогут минимизировать возможный ущерб.

Ранее Аксенов говорил, что власти взяли под контроль проводимые на полуострове фортификационные работы. Уточнялось, что большое количество людей и техники участвуют в строительстве оборонительной линии.