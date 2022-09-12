Аксенов призвал наказывать крымчан за проукраинские лозунги и песни | 360°

Власть 12 сентября 2022, 17:32 Поделиться Telegram

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Viber Аксенов призвал наказывать крымчан за проукраинские лозунги и песни Глава Крыма Аксенов: местных жителей следует наказывать за проукраинские песни и лозунги РИА "Новости"

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В Крыму участникам публичных мероприятий, на которых звучат проукраинские песни и лозунги, грозит наказание. Вероятность подобных мер допустил глава республики Сергей Аксенов.

Руководитель Крыма отметил в своем Telegram-канале, что в общем доступе есть много видео с территории полуострова, на которых происходит подобное.

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«Считаю, что и организаторов, и участников подобных увеселений надо привлекать к ответственности», — заявил Аксенов.

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По его словам, подобное поведение является предательством по отношению к России и ко «всем тем, кто сегодня ценой своей жизни защищает мир». Также Аксенов посоветовал тем, кто поддерживает Украину, поехать в эту страну.

Ранее глава Крыма заявил, что территории, занятые российскими войсками, должны войти в состав страны без голосования. По его словам, это является «вполне логичным и обоснованным в нынешней ситуации», сообщил RT.

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