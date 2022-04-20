Аксенов: украинские националисты в плену начинают говорить по-русски без запинки

Цели спецоперации на Украине, без сомнения, будут достигнуты, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании регионального правительства. Он отметил, что попадая в плен, украинские националисты начинают без запинки говорить по-русски.

«Националисты, когда попадают в плен, все начинают говорить по-русски, все хорошо помнят, оказывается, даже не заикаются. Так что научим говорить по-русски всех тех, кто притеснял, ущемлял, издевался над русскими и русскоязычными», — процитировало Аксенова РИА Новости».

С начала специальной операции на Украине в плен сдались более трех тысяч солдат и офицеров ВСУ. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил причины, почему украинские военнослужащие предпочитают сложить оружие. Несмотря на изолированность в подвалах «Азовстали», до них доходит информация о гуманном обращении с пленными украинцами. В ином случае они погибнут в подвалах промышленной зоны, отметил эксперт.