Аксенов: украинские националисты в плену начинают говорить по-русски без запинки
Глава Крыма Аксенов сообщил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты
Цели спецоперации на Украине, без сомнения, будут достигнуты, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании регионального правительства. Он отметил, что попадая в плен, украинские националисты начинают без запинки говорить по-русски.
«Националисты, когда попадают в плен, все начинают говорить по-русски, все хорошо помнят, оказывается, даже не заикаются. Так что научим говорить по-русски всех тех, кто притеснял, ущемлял, издевался над русскими и русскоязычными», — процитировало Аксенова РИА Новости».
С начала специальной операции на Украине в плен сдались более трех тысяч солдат и офицеров ВСУ. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил причины, почему украинские военнослужащие предпочитают сложить оружие. Несмотря на изолированность в подвалах «Азовстали», до них доходит информация о гуманном обращении с пленными украинцами. В ином случае они погибнут в подвалах промышленной зоны, отметил эксперт.