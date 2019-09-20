  • Аксенов снова возглавил Крым

    20 сентября 2019, 12:49

    Андрей Иванов

    Региональные депутаты проголосовали за действующего главу Крыма Сергея Аксенова — он остается на своем посту на второй срок.
    Аксенов снова возглавил Крым

    «Избрать Аксенова Сергея Валерьевича на государственную должность главы Республики Крым сроком на пять лет», — приводит РИА «Новости» текст постановления сессии республиканского парламента нового созыва.

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    Кандидатуру Аксенова поддержали все 74 депутата. Решение было принято единогласно.

    После голосования глава Республики принес присягу и пообещал соблюдать Конституцию страны и федеральные законы, Конституцию и законы Крыма, исполнять приказы президента и правительства России.

    После этого Аксенов снова вступил в должность.

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    Ранее президент России Владимир Путин Ранее внес три кандидатуры на пост главы Крыма: Сергея Аксенова (члена «Единой России»), депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова и руководителя крымского отделения КПРФ Сергея Богатыренко.

    Глава Республики Крым избирается на пять лет. Один человек не может занимать этот пост более двух сроков подряд.