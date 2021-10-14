Аксенов сделал выговор двум крымским мэрам

Губернатор Крыма Сергей Аксенов сделал выговоры мэрам Бахчисарая и Евпатории Дмитрию Скобликову и Роману Тихончуку. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным RT, в Бахчисарае проблемы с уборкой мусора и плохое состояние детских площадок. В Евпатории сорваны сроки реализации проекта по благоустройству придомовых территорий.

«Бахчисарай можно пешком обойти. Не должно быть никаких проблем с вывозом мусора. Состояние детских площадок отвратительное… Выговор главе администрации города Скобликову Дмитрию Сергеевичу. Выговор направить за моей подписью», — сказал Аксенов.

Он отметил, что через две недели проверит Евпаторию. Там, по его словам, сейчас катастрофическая ситуация в дорожной сфере и реализации проектов в курортной инфраструктуре.