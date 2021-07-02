Аксенов прокомментировал украинский закон о коренных народах

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал новости об украинском законе о коренных народах. Он считает, что таким образом Украина отказалась от идеи вернуть Крым. Подобный закон стал способом развернуть информационную войну. Об этом сообщило «Утро.ру».

Новый закон не признает коренными народами русских, русинов, венгров и нацменов. Им запретили использовать в школах родной язык.

Аксенов заявил, что таким образом Украина продемонстрировала свою позицию в отношении Крыма. По его словам, власти страны готовы пообещать крымским татарам, караимам и крымчакам что угодно.

«Ведь выполнять эти обещания все равно не придется», — добавил политик.