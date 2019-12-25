Аксенов призвал не обращать внимание на заявления Киева по Крымскому мосту

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал россиянам не отвлекаться на заявления Украины о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. По его словам, все сомневающиеся в успешности этого проекта могут сами прокатиться по путепроводу.

Сам Аксенов сам проехался на новом поезде в Севастополь.

«Спасибо президенту и строителям, которые построили это суперсложное сооружение. Самый большой мост Европы. Есть чем гордиться. Украинские власти до сих пор не верят, говорят, что это фейк. Им сложно сказать что-то. Маразм разной степени у тех, кто не верит и кто злобой дышит. Мы на них не отвлекаемся», — заявил Аксенов. Его процитировало РИА «Новости».

Глава полуострова предложил прокатить по Крымскому мосту всех скептиков.

«Давайте прокатим. Мы здесь встретим», — пообещал он.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Глава государства лично проехал на поезде из Керчи в Тамань. После этого он дал команду начать пассажирское сообщение. Первый поезд в Крым отправился в тот же день с Московского вокзала Санкт-Петербурга. Этот состав прошел по Крымскому в ночь на 25 декабря около 03:00. Ради этого многие пассажиры решили не спать. В Севастополь поезд приехал в 09:25.

Крымский мост соединяет Краснодарский край и Крымский полуостров. Путепровод стал самым протяженным в России. Его длина — 19 километров. Автодорожное движение по мосту президент Владимир Путин запустил в мае 2018 года.