Аксенов позитивно отреагировал на уголовное дело о поездах на Крымском мосту

Своей реакцией на первый поезд Киев фактически признал существование транспортного перехода, отметил Аксенов. Хотя ранее власти Украины отрицали этот факт.

«Думаю, что во всей этой истории есть, по крайней мере, один плюс: украинская власть теперь официально признала то, что долго пыталась отрицать: мост существует в реальности, а не в декорациях „Мосфильма“, и по нему ездят реальные поезда», — написал Аксенов.

По его словам, Киев всегда с истерикой реагирует на все успешные проекты, улучшающие жизнь крымчан и сводящие к нулю последствия украинских блокад и западных санкций. Также он обратил внимание на недовольство в Европе в ответ на все нововведения на полуострове.

Общая цель Киева и Брюсселя — нанесение «наибольшего вреда крымчанам», уверен Аксенов. А когда Россия срывает эти планы, авторы и исполнители «теряют самообладание и начинают кидаться угрозами и уголовными делами», отметила газета «Взгляд».

Первый поезд Санкт-Петербург — Севастополь прибыл на полуостров 25 декабря. После этого прокуратура Украины возбудила уголовное дело.