Аксенов назвал «Крымскую платформу» парадом фриков

Саммит «Крымская платформа» стал парадом политических фриков, который все дальше отдаляет само движение от Крыма. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил глава региона Сергей Аксенов.

Повестку, которую обсуждали собравшиеся, он назвал прогнозируемой: участники «Крымской платформы» в очередной раз планировали, как максимально навредить России.

«Это парад политических фриков, кроме как клоунадой это назвать невозможно. Кроме того, это движение „Крымской платформы“ отдаляет ее от Крыма все дальше и дальше», — сказал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что приехавшие на саммит прекрасно поняли: «Крыма им не видать как своих ушей».

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита заявил, что страна вернет полуостров «любыми способами» и не станет ни с кем советоваться по этому вопросу. Возвращение контроля над Крымом украинский лидер назвал «реанимацией мирового правопорядка».