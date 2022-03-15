Аксенов допустил арест недвижимости украинских бизнесменов в Крыму

В Крыму планируют арестовывать и изымать торговые объекты, которыми владеют украинские бизнесмены. Мера коснется предпринимателей, выступающих за дестабилизацию ситуации.

Глава республики Сергей Аксенов рассказал о такой возможности в интервью на телеканале «Россия 24».

«Есть ряд украинских деятелей, которые <…> выступают за дестабилизацию обстановки, по ним ведется работа правоохранительными структурами», — отметил он.

Крупные торговые объекты, подчеркнул Аксенов, могут арестовать или изъять в пользу Российской Федерации. По его словам, такие бизнесмены не должны зарабатывать в Крыму и вкладывать деньги в финансирование операции против ВС РФ и мирного населения. Власти намерены предпринять в их отношении жесткие меры.

У мэра Киева Виталия Кличко, по имеющимся у Аксенова данным, бизнеса на полуострове нет.

В декабре 2021 года Госкомрегистр Крыма, напомнил ТАСС, рекомендовал владеющим земельными участками на приграничных территориях иностранцам ускорить процесс их отчуждения. Нерезидентам РФ запрещено владеть землей на праве собственности в 19 из 25 муниципальных образований республики.