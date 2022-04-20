Президент РФ Владимир Путин добродушно пошутил над названием башкирского кафе «Айбат халляр» на заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» 20 апреля. Отрывок видео с мероприятия опубликовал RT.

Предприниматель из Уфы, владелец кафе Марат Насхутдинов начал рассказывать о своем бизнесе — о том, что «изначально готовил сам и начинал с нуля». Президент остановил его и попросил повторить название общепита.

«Мне послышалось: „Айпад — халява“. Думаю: хороший проект, мы все с удовольствием присоединимся», — с улыбкой пояснил Путин.

Он пообещал попробовать башкирский фастфуд и отметил, что в связи с уходом иностранных предприятий российский рынок освобождается. У местных предпринимателей появляются новые возможности.

«Кушать хочется всем и каждый день, поэтому организация вашей работы чрезвычайно важна. Рынок будет освобождаться, возможности открываются, это востребовано и может быть хорошим, благородным бизнесом. Мы будем поддерживать все, что связано с организацией массового питания, подставить вам плечо, искать формы поддержки этого вида деятельности», — процитировало президента башкирское издание «МедиаКорСеть».

Владимир Путин заявил, что абсолютно уверен, что замещение иностранных собственников и производителей «приведет к повышению качества обслуживания наших граждан», добавили «Известия».