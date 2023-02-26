Власть 26 февраля 2023, 16:01 Агрессия в сторону России обернется для обидчика неприятным сюрпризом — депутат Шеремет Депутат Госдумы от Крыма Шеремет: ВСУ ждет неприятный сюрприз при попытке наступления РИА «Новости»

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Если ВСУ проявят агрессию, украинскую армию ждет неприятный сюрприз. Такое обещание дал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Его процитировало РИА «Новости».

Таким образом он отреагировал на недавнее заявление замглавы ГУР Минобороны Украины Вадима Скибицкого. Тот сказал, что ВСУ готовят контрнаступление на весну.

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«Это все популистские заявления, элемент информационной войны», — сказал Шеремет.

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По его мнению, подобные выступления нужны для оправдания потерь ВСУ в зоне столкновений с союзными силами. Также обещаниями о победе, по словам Шеремета, украинские власти пытаются поднять боевой дух своих соотечественников.

«Националистам стоит знать, что в случае агрессии их ждет очень неприятный сюрприз», — отметил депутат Госдумы от Крыма.

Также он добавил, что России хватит решимости на полноценные ответные действия при агрессии в ее сторону.