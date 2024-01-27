Власть 27 января 2024, 19:20 Агрессия против России показала, что нацизм после войны не изжили — Путин Президент Путин: нацизм в 1945 году повергли, но не изжили Пресс-служба Кремля

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Агрессия, с которой столкнулась Россия, подтвердила, что нацизм не был полностью изжит после окончания Великой Отечественной войны. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

«Агрессия, с которой столкнулась сегодня Россия, говорит о том, что нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит», — сказал Путин.

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Глава государства отметил, что блокада Ленинграда — самый страшный пример массового убийства советских граждан. Действия нацистов против населения СССР соответствуют определению геноцида.

«Наше сострадание передается от поколения к поколению и не имеет срока давности, как не имеют его преступления гитлеровских изуверов и их пособников, тех, кто хладнокровно планировал и жестоко творил геноцид советского народа», — заявил Путин на открытии мемориала мирным жителям СССР.

Некоторые страны пошли по стопам гитлеровцев, используя аналогичные методы, отметил Путин. В Европе русофобия продвигается как официальная политика.

Ежегодно 27 января в России отмечают День полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками. Страшное кольцо сомкнулось над городом 8 сентября 1941 года, Восемьсот семьдесят два дня жители оставались без тепла, связи и провианта. Гитлеровцы не просто держали окружение, но еще постоянно бомбили голодный город. Но ленинградцы выдержали, они отстояли свой дом и страну.

Ранее Германия приняла всю историческую ответственность за преступления немецких войск во время блокады Ленинграда. Власти ФРГ признали, что память о военной оккупации города должна передаваться.