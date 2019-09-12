Главе совета директоров канала «Царьград» запретили въезд в Болгарию Подробнее

Государственное агентство национальной безопасности республики на 10 лет запретило въезд в страну сначала исполнительному директору Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел», кандидату исторических наук, генерал-лейтенанту СВР Леониду Решетникову. Затем аналогичный запрет наложили на заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), председателя «Двуглавого орла», главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Глава прокуратуры Болгарии Сотир Цацаров объяснил, что само расследование направлено на движение «Русофилы». Его председателя Николая Малинова заподозрили в «шпионаже» в пользу русских.

Константин Малофеев заявил, что сложившаяся ситуация свидетельствует о расколе правящей элиты Болгарии.

«Скандал, связанный с незаконными действиями генпрокурора Болгарии, свидетельствует о расколе в правящей элите этой страны. Пока президент Радев и премьер Борисов выстраивают отношения с Москвой, министр иностранных дел и генпрокурор рушат эти отношения провокационными высказываниями и незаконными преследованиями болгарских русофилов», — сказал он.

По его словам, раскол «демонстрирует, что и министр, и генпрокурор являются прямыми агентами западных спецслужб, целью которых является вбить клин между братскими православными народами».

«В то время как генеральный прокурор, который как бы такое заявляет, выполняет, вероятно, политический заказ — нам понятно, кого. Мы понимаем, что за этим стоят западные спецслужбы, что Болгария является несамостоятельной страной, к сожалению», — подчеркнул Малофеев.

Он выразил надежду на то, что в Болгарии разберутся в происходящем и в конечном итоге под суд пойдут инициаторы этой провокации.