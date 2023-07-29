Власть 29 июля 2023, 22:47 Африка запомнила конкретную помощь СССР — его голос и автомат Калашникова — Путин Путин: Африка помнит конкретную помощь СССР в ее освобождении — автоматы Калашникова РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил, что африканские страны помнят конкретную помощь СССР, а именно его «голос и автоматы Калашникова». Именно это помогло Африке в борьбе за освобождение, заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка». Трансляция велась в Telegram-канале Кремля.

Журналист, задавая вопрос о современных отношениях России и Африки, заявил о важной роли, которую играл Советский Союз для стран этого континента. В ответ на это Путин решил уточнить, что Африка помнит конкретную помощь Союза в ее освобождении.

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«Ведущий голос — это хорошо, но ведущий голос и автомат „Калашникова“ — гораздо эффективнее», — сказал президент.

По словам Путина, страны Африки ни о чем не просят Россию. Не было ни одной прямой просьбы, подчеркнул он. В целом африканский континент настроен к нашей стране дружественно, заключил российский лидер.