Аэропортам напишут регламент работы при форс-мажорах

Союз потребителей и Союз пассажиров подготовят обращение к авиавластям с предложением создать регламент работы аэропортов при форс-мажорных ситуациях. Он содержит пункт о повышении компенсации при задержке рейсов и ужесточает ответственность перевозчиков за отсутствие питания клиентов.

Об этом газете «Известия» сообщили председатели объединений Петр Шелищ и Кирилл Янков.

Член Общественной палаты (ОП) РФ Илья Зотов рассказал, что уже есть планы по обсуждению этой темы на площадке Общественной палаты. В частности, будет предложен новый формат работы по организации питания в том случае, если перевозчик отказался выполнять свою работу. Нужен запасной маневр для обслуживания пассажиров и повышения ответственности авиакомпаний.

Повышенный интерес к этой теме появился после ситуации в аэропорту Нижнего Новгорода. В одном из самолетов, перенаправленных из Москвы из-за тумана, пассажиры ждали вылета более семи часов. Трапа не было, поэтому они не могли ни выйти на улицу, ни получить еду.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ подчеркнул, что этот случай показал неготовность аэропортов к форс-мажорам.

По словам председателя Союза пассажиров Кирилла Янкова, запасные аэродрома обычно не имеют договоров с авиакомпанией. Места на стоянке для самолетов могут быть в достаточном количестве. Но соответствующей инфраструктуры не хватает.

«Как в Нижнем Новгороде: там нет нужного количества трапов, запаса еды, чтобы кормить пассажиров, нет представителей авиакомпаний, кроме „Аэрофлота“ и S7 Airlines, которые могут заняться размещением пассажиров в гостиницах. Мы видим в этом системную проблему», — пояснил он.

В Нижнем Новгороде 2 ноября из-за сильного тумана в Москве было принято 40 самолетов с пятью тысячами пассажиров. Такое количество воздушных судов превысило пропускную способность аэропорта и парализовало его работу.