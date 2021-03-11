«Аэрофлот» продал Сахалину 51% акций «Авроры» за один рубль

Компания «Аэрофлот» продала Сахалинской области 51% акций лоукостера «Аврора» за один рубль. Минтранс и Минвостокразвития совместно с субъектами региона уже определили маршрутную сеть.

Всего 535 социально значимых маршрутов — 110 межрегиональных и 435 местных. Об этом на совещании президента с членами правительства сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«На текущий момент дальневосточная региональная компания „Аврора“ создана. Хочу сказать, что проработан был вопрос, и Сахалинская область приобрела у ПАО „Аэрофлот“ 51% акций авиакомпании „Аврора“ за один рубль, как это было решено», — цитирует Савельева пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что поездки на Дальний Восток могут подешеветь благодаря созданию комплексного единого льготного билета. Вероятно, будут запущены чартерные рейсы и будет увеличено количество «плоских тарифов».