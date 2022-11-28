Важное 28 ноября 2022, 22:22 Адвокатов внесли в перечень для отсрочки от мобилизации Глава Союза адвокатов России: адвокатов внесли в перечень для отсрочки от мобилизации Ruthson Zimmerman/Unsplash / Unsplash

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Власти расширили перечень профессий, представителям которых положена отсрочка от призыва на службу в рамках частичной мобилизации. Теперь в список добавили адвокатов, сообщили в Союзе адвокатов России.

С докладом о внесении адвокатов в перечень профессий россиян, находящихся в запасе и подлежащих бронированию на заседании президиума выступит глава САР Игорь Трунов.

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«Благодаря работе САР адвокаты вошли в перечень профессий», — уточнили в Союзе.

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Трунов рассказал ТАСС, что 28 ноября получил ответ на запрос из Минобороны. Там подтвердили, что адвокатов внесли в перечень профессий, представители которых подлежат бронированию в рамках частичной мобилизации.

«В министерстве нам уточнили, что адвокаты содержатся в ряде видов экономической деятельности», — уточнил руководитель САР.

По словам Трунова, специалисты прорабатывают механизм реализации отсрочки. Он добавил, что эту работу следует организовать должным образом и вести заблаговременно.

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