Власть 13 июня 2023, 16:09 Адвокат Жорин заявил, что в Италии начнется борьба за наследство Берлускони

Читать 360tv в

Как только в Италии закончится траур, есть риск, что начнется борьба за наследство Сильвио Берлускони. Таким мнением с News.ru поделился звездный адвокат Сергей Жорин.

Он предположил, что что у политика могли быть незаконнорожденные дети. Также и другие люди могут почувствовать себя обделенными и вступить в борьбу.

Реклама

«Обязательно появятся незаконнорожденные дети, учитывая, что весь мир знает любвеобильность Берлускони. Сейчас нарастает волнение в адвокатских кругах Италии. Завтра объявлен общенациональный траур, а после появятся лица, которые считают себя обделенными в наследстве», — отметил адвокат.

Напомним, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер 12 июня в возрасте 86 лет.

Авторы: