13 июня 2023, 16:09
Адвокат Жорин заявил, что в Италии начнется борьба за наследство Берлускони
Как только в Италии закончится траур, есть риск, что начнется борьба за наследство Сильвио Берлускони. Таким мнением с News.ru поделился звездный адвокат Сергей Жорин.
Он предположил, что что у политика могли быть незаконнорожденные дети. Также и другие люди могут почувствовать себя обделенными и вступить в борьбу.
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«Обязательно появятся незаконнорожденные дети, учитывая, что весь мир знает любвеобильность Берлускони. Сейчас нарастает волнение в адвокатских кругах Италии. Завтра объявлен общенациональный траур, а после появятся лица, которые считают себя обделенными в наследстве», — отметил адвокат.
Напомним, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер 12 июня в возрасте 86 лет.
Италия
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