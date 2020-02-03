    03 февраля 2020, 12:05

    Адвокат рассказал, почему повышение штрафа за шум по ночам не поможет

    Анастасия Кременчугская

    Тимур Маршани, адвокат, рассказал в эфире НСН, почему увеличение штрафа за шум по ночам не поможет. Он считает это действенной мерой, однако зафиксировать подобное нарушение сложно.

    «Как правило, источник шума непостоянный — он появляется и исчезает, и в этот момент его зафиксировать можно только с помощью специальной аппаратуры. Для этого нужно вызывать бригаду, которая осуществляет фиксацию нарушений в вечерний и ночной период времени. Все это должно оцениваться в совокупности с составлением акта в присутствии должностного лица — участкового инспектора. Но участковый — тоже живой человек, который ночью выезжает в случае крайней необходимости», — заявил адвокат.

    Юрист считает, что штрафы должны быть дифференцированные. В зависимости от периодичности шума, уровня шума, и в какой период времени. По словам Маршани, если человек шумит с 23:00 до 08:00, то штраф должен быть большой. Если этот же человек снова нарушает закон, то сумма за нарушение увеличивается.