Адвокат раскрыл детали дела против сотрудника Минкультуры

Директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова обвинили в хищении более 20 миллионов из бюджета. Эти деньги, были выделены на реставрацию объектов культурного наследия.

Замглавы департамента Минкультуры обвинили в крупном мошенничестве Подробнее

«Следствие предъявило Мосолову обвинение по пяти эпизодам хищения в особо крупном размере с использованием его служебного положения на общую сумму более 20 миллионов рублей», — заявил «Интерфаксу» его адвокат Сергей Скрехин.

Защитник добавил, что Мосолову вменяют хищение средств из бюджета в период с 2011 по 2016 годы. Большую сумму выделили для восстановления около 70 объектов культурного наследия на Соловецком архипелаге. Высокопоставленный чиновник Минкультуры свою вину не признает.

Ранее в Басманный суд Москвы поступили ходатайства об аресте Мосолова, а также руководителя центра культурного наследия «Роскапстрой» Владимира Цветнова, гендиректора «СмартФинанс» Татьяны Магдеевой, и Сергея Семикова.

Они обвиняются в мошенничестве. Фигуранты дела задержаны. В скором времени будет вынесено решение об их аресте.