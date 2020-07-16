Адвокат прокомментировал закон о тишине

По его словам, «до этого штрафы были предусмотрены только региональным законодательством», «в частности, кодексом об административно-правонарушениях города Москвы и Санкт-Петербурга».

«Теперь ситуация немножко поменялась, потому что уже в КоАП РФ будут установлены соответствующие ограничения и дополнено время в течение которого нельзя будет шуметь — с 8 часов до 23 часов и установлены соответствующие штрафные санкции», — заключил эксперт.