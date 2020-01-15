Адвокат оценил вероятные сроки изменения Конституции РФ

Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил ряд изменений в Конституцию РФ. В числе прочего гарантии приоритета основного закона страны над международным законодательством.

Игорь Трунов допустил, что причиной такого шага может быть пренебрежение США нормами международного права. Также он отметил, что процесс внесения правок в Конституцию РФ крайне сложен.

«Просто так Конституцию поменять нельзя. Дать приоритет — значит, изменить эту норму. То есть поменять Конституцию. И это очень сложная процедура. Сказать такое можно, конечно, но как это сделать в рамках действующего законодательства, в рамках действующих процедур? Это, конечно, задача не из простых и не на ближайшее время, — объяснил адвокат. — Наверное, это просто оценка отношения к международному законодательству. Американцы международную норму ни в каком виде не признают и не исполняют. Решения международных судов до них не дотягиваются, к нормам международного права у них скептическое отношение. Они отдают приоритет американскому законодательству и решению американских судов. Я думаю, это такая параллель — Америка доминирует и задает сегодня правила игры, а остальные государства резонно задают вопросы — почему все должны подчиняться международным нормам права, а Америка нет? Ничего себе дела!»