Адвокат Островский высказался о присутствии Боярского в общественном совете ГУ МВД Петербурга

В совете подняли вопрос о систематических нарушениях актера. Окончательного решения пока нет.

«Решение окончательно не принято, но я доволен, что этот вопрос ставится. Ставится благодаря мне. Судьбу Боярского обсудят на предстоящем заседании. Его реально оштрафовали и наказали. Что касается Общественного совета ГУ МВД Петербурга. Они поняли, что Боярский определяет лицо их Совета. Портит его», — поделился Островский.

На данный момент не ясно, исключат ли Боярского из совета. Однако адвокат заявил, что готов занять его место в совете. Несмотря на то, что он москвич, он сможет принести больше пользы, считает Островский.