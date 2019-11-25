Адвокат объяснил, почему не нужно менять закон о самообороне

Предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского законодательно отменить все нормы допустимой обороны — популизм. Так считает полковник милиции в отставке и адвокат Евгений Черноусов. В разговоре с «360» он отметил, что не видит необходимости что-то менять в этом вопросе на законодательном уровне.

Госдума предложила отменить пределы допустимой самообороны Подробнее

«Я полагаю, что любые предложения, которые поступают от различных общественных организаций, должностных лиц, депутатов Госдумы, они заслуживают анализа и оценки. Но с какой целью это предложение поступило от уважаемого руководителя фракции Жириновского?» — задался вопросом Евгений Черноусов.

Адвокат отметил, что для вынесения такой идеи на обсуждение нужно проанализировать судебную практику. Также необходимо понять, были ли зафиксированы случаи превышения в пределах необходимой обороны.

Думаю, что здесь больше популизма, понимания, что в основном масса поддерживает такие начинания депутатов. Считаю, что сегодня нет никакой необходимости, особенно крайней необходимости менять законодательство Евгений Черноусов адвокат Московской коллегии адвокатов, полковник милиции в отставке.

По словам Черноусова, на протяжении последних 15 лет российское законодательство постоянно изменялось в сторону добавления прав потерпевших. Он подчеркнул, что ранее Пленум Верховного суда уже разъяснил все сложные моменты в вопросах самобороны, и к этим объяснением не требуется никаких дополнений.

«Нужно каждый раз оценивать ситуацию, насколько это реально опасно, когда на тебя нападает человек или группа людей», — считает собеседник «360».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен внести на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене предела допустимой самообороны. Политик хочет дополнить статью 37 Уголовного кодекса РФ пунктом, согласно которому превышением пределов необходимой самообороны не будут считаться действия, направленные человеком на защиту себя, своей семьи и имущества. В пример Жириновский привел законодательство США, по которому хозяин дома может в целях самобороны убить незваного гостя.