Адвокат назвал условия для введения смертной казни

Тему смертной казни подняли после убийства девятилетней саратовчанки. Согласно результатам опроса, более 80% россиян поддержали введение исключительной меры наказания, против высказались 16,7% респондентов.

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Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Шота Горгадзе заявил, что государство в последнюю очередь должно прибегать к смертной казни. По его словам, ввести такое наказание возможно, если до этого были предприняты все возможные меры по профилактике преступлений, и если они оказались безрезультатными.

«Если вернуться к саратовской трагедии, а именно эта ужасающая история являлась катализатором новой волны обсуждения о снятии (моратория) на смертную казнь, возникает несколько вопросов. Все ли было сделано, чтобы создать безопасную среду для ребенка? Все ли было сделано, чтобы ребенок знал, как себя вести, если столкнулся с потенциальным преступником? Все ли было сделано, чтобы соседи знали, что в их районе живет освободившийся педофил, маньяк, убийца? Есть ли у нас специальный реестр этих лиц, и почему мы вообще можем говорить, что серийный маньяк или убийца может получить условно-досрочное освобождение?.. Если бы все эти меры были уже предприняты и не привели бы ни к чему хорошему, тогда можно было бы ставить вопрос о снятии моратория», — завил Шота Горгадзе.

Мораторий на смертную казнь в России ввели в 1996 году. После этого неоднократно отвергалась возможность снять запрет на исключительную меру наказания. Так, в мае 2015 года законодательно отклонили идею о восстановлении смертной казни как наказания за терроризм.