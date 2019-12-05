Адвокат историка Соколова два дня пытался пробиться к подзащитному

Адвокат Александр Почуев защищающий историка Олега Соколова, сообщил «360», что он два дня обивал пороги, но так и не смог добиться допуска к заключенному в СИЗО «Бутырка». В связи с нарушением прав его клиента, правозащитник подал жалобу надзирающему прокурору на действия администрации следственного изолятора.

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Почуев уточнил, что в тот момент, когда он находился уже в бюро пропусков, Соколова передали на этап в специализированное экспертное учреждение.

«Название учреждения защита не раскрывает ввиду тайны следствия. Теперь с уверенностью можно утверждать, что О. В. Соколов покинул „Кошкин дом“ Бутырки и находится в „руках“ психологов и психиатров. В ближайший месяц будет осуществляться комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которой предстоит ответить на несколько десятков вопросов, поставленных следствием и защитой», — сообщил адвокат.

Александр Почуев назвал ситуацию с доступом адвокатов и передачей необходимых вещей в Бутырке «бесчеловечной».

«Адвокаты и родственники заключенных, в адски стесненных и душных помещениях, толкутся целыми днями, а электронная очередь скорее непреступный барьер, нежели цифровое благо», — посетовал правозащитник.