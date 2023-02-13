Власть 13 февраля 2023, 23:30 Администрацию Пушкинского района Петербурга возглавил Андрей Чапуров

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил Андрея Чапурова на должность главы администрации Пушкинского района. Об этом написал «Петербургский дневник».

По данным издания, Чапуров официально приступил к исполнению обязанностей 13 февраля.

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«Невские новости» напомнили, что до этого назначения он работал временно исполняющим обязанности главы администрации Пушкинского района. А ранее руководил комитетом территориального развития.

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