  • Администрацию Элисты возглавил экс-глава ДНР

    26 сентября 2019, 20:18

    Анастасия Кукова

    Депутаты Элистинского народного собрания избрали бывшего исполняющего обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова временно исполняющим обязанности мэра города.
    Администрацию Элисты возглавил экс-глава ДНР

    Об этом сообщается на сайте администрации Элисты.

    Трапезникова представили депутатам Народного совета ДНР

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    «Сегодня в ходе первого заседания депутатов Элистинского городского Собрания 6-го созыва по рекомендации главы Калмыкии Бату Хасикова назначили исполняющего обязанности главы города Элисты — главы Администрации города Элисты Трапезникова Дмитрия Викторовича», — говорится в сообщении.

    Близкий к Кремлю источник сообщил РБК, что рекомендовал на эту должность Трапезникова помощник президента России Владислав Сурков.

    В биографии нового глав Элисты, опубликованной на сайте администрации города, сказано, что родившийся в Краснодаре в 1881 году Трапезников окончил Донбасскую государственную академию строительства и архитектуры и Донецкий государственный университет управления.

    В нулевых он был менеджером футбольного куба «Шахтер». В 2016 году стал председателем совета министров ДНР.

    После гибели лидера ДНР Александра Захарченко неделю был исполняющим обязанности главы ДНР, и уступил этот пост Денис Пушилину.