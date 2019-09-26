Администрацию Элисты возглавил экс-глава ДНР

Депутаты Элистинского народного собрания избрали бывшего исполняющего обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова временно исполняющим обязанности мэра города.

Об этом сообщается на сайте администрации Элисты.

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«Сегодня в ходе первого заседания депутатов Элистинского городского Собрания 6-го созыва по рекомендации главы Калмыкии Бату Хасикова назначили исполняющего обязанности главы города Элисты — главы Администрации города Элисты Трапезникова Дмитрия Викторовича», — говорится в сообщении.

Близкий к Кремлю источник сообщил РБК, что рекомендовал на эту должность Трапезникова помощник президента России Владислав Сурков.

В биографии нового глав Элисты, опубликованной на сайте администрации города, сказано, что родившийся в Краснодаре в 1881 году Трапезников окончил Донбасскую государственную академию строительства и архитектуры и Донецкий государственный университет управления.

В нулевых он был менеджером футбольного куба «Шахтер». В 2016 году стал председателем совета министров ДНР.

После гибели лидера ДНР Александра Захарченко неделю был исполняющим обязанности главы ДНР, и уступил этот пост Денис Пушилину.