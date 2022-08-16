Администрацию Байдена назвали самой слабой за последние полвека

Заместитель генерального директора Института региональных проблем, профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт обсудил с РИА ФАН слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о провальной внешней политике, которую сегодня ведет администрация Белого дома.

«Он говорит, что, наверное, за последние полвека это самая слабая американская администрация: в интеллектуальном плане, с точки зрения калибра личностей, которые ее формируют, с точки зрения действий и поведения. Это объяснимо», — заметил Шпунт.

По его мнению, команда действующего президента США Джо Байдена терпит неудачи, поскольку у нее была лишь одна задача — остановить бывшего главу государства Дональда Трампа, который представлял серьезную угрозу для американского истеблишмента.

«Она (команда Байдена — Прим. ред.) не ставила пред собой задачи движения Америки вперед. <…> Можно по-разному относиться к этому политику (Трампу — Прим. ред.), но он сделал то, что до него никто делал: начал напрямую обращаться к избирателям через головы истеблишмента. Он нарушил правила, это недопустимо», — подчеркнул собеседник информагентства.