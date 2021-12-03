Администрация Путина сообщила о скорой встрече с Байденом

Контакт российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена будет согласован в ближайшие дни. Уже существуют конкретная дата и время, но надо дождаться согласования с американской стороной, сообщил РИА «Новости» помощник российского лидера по внешней политике Юрий Ушаков.

По его словам, Путин и Байден в ходе переговоров могут обратиться к вопросам стратегической стабильности, а также проведения саммита постоянных членов Совбеза ООН, с идеей которого выступила Россия. В ходе беседы двух лидеров также могут быть затронуты вопросы, касающиеся хода диалога по стратегической стабильности.

Среди иных возможных тем — ход реализации женевских договоренностей, двусторонние отношения, международная повестка, в том числе Афганистан, Иран, Ливию, а также и внутриукраинский кризис.

Ранее в СМИ в качестве возможной даты встречи президентов было названо 7 декабря, но окончательных данных не называлось. Скорее всего, их общение будет происходить с применением средств видео-конференц-связи.