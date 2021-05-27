Администрация Оренбурга объявила об уходе мэра на больничный на фоне слухов об обысках

Мэр Оренбурга Владимир Ильиных находится на больничном. Об этом заявили в администрации города, комментируя сообщения об обысках в доме чиновника.

Что именно случилось с Ильиных, а также каково его состояние, в администрации не уточнили, сообщило РИА «Новости».

«Глава города находится на больничном. Администрация работает в штатном режиме», — заявил представитель пресс-службы.

Ранее источник агентства сообщил, что в доме мэра Оренбурга проходят обыски. Следственные действия проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления регионального главка МВД.

По данным РЕН ТВ, сам Ильиных не задержан. Обыски связаны с госконтрактами по городскому благоустройству. Их также проводили и в управлении делами, управлении муниципальной службы и кадровой политики, финансовом управлении, управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Помимо этого, обыски провели и в муниципальных учреждениях «Оренбургсервис», «БиОз» и «Комсервис». Полиция опросила сотрудников администрации и заместителя мэра по экономике и финансам.

Официальных комментариев по поводу обысков в МВД пока не предоставили.