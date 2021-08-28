Администрация Иркутска несет 13 жилых домов. Жители окажутся на улице

В 2008 году застройщик сдал в центре Иркутска 13 домов в каждом из которых было от одного до трех этажей. В них вселились семьи, купившие квартиры по ипотеке и на материнский капитал. В этих домах выделялось льготное жилье для детей-сирот.

В 2021 году администрация города внезапно заявила, что земля, на которой построены дома, принадлежит садовому некоммерческому товариществу. Как сообщил Тelegram-канал Mash, власти утверждают, что не выдавали разрешение на строительство многоквартирных домов. Тем более, что при возведении жилья были нарушены важные правила безопасности.

Чиновники заявили, что не знают, кто застроил территорию и подали иск на самих жильцов. От них требуют привести здание в соответствие с противопожарными нормами. По закону, между домами должно быть большее, чем сейчас, расстояние. Если оно не будет увеличено, 600 человек окажутся на улице.

Компенсаций жителям выплачивать не будут.

Юристы объяснили, даже законно построенную дачу могут снести, если он находится в зоне газового или магистрального трубопровода. Чтобы этого избежать, надо перед строительством тщательно изучать информацию о земельном участке.