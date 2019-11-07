  • Администрация Эрдогана подтвердила встречу президента с Трампом

    07 ноября 2019, 00:14

    Светлана Степанова

    Встреча президента США Дональда Трампа и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в Вашингтоне. Во время телефонной беседы лидеры стран договорились и о дате. Саммит состоится 13 ноября. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Администрация Эрдогана подтвердила встречу президента с Трампом

    Ранее Эрдоган заявлял, что не уверен в том, что поедет в Соединенные Штаты в середине ноября. Он сообщил: решение будет принято после телефонного разговора с Дональдом Трампом.

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    «Наш президент провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Оба лидера подтвердили свою встречу в Вашингтоне 13 ноября по приглашению президента США», — сказано в сообщении пресс-службы турецкого президента.

    Также известно, что по телефону главы Турции и США обсудили как двусторонние отношения, так и региональные проблемы.

    17 октября стало известно, что Штаты и Турция договорились о приостановке «Источника мира» — военной операции Анкары. Тогда пауза должна была продлиться 120 часов. Эрдоган и Трамп пришли к соглашению о выводе курдских формирований со всей территории буферной зоны протяженностью 30 километров, которая проходит на границе Сирии и Турции.

    Ранее Турция собиралась контролировать эту площадь самостоятельно. 22 октября в 22:00 завершился режим прекращения огня. Эрдоган сообщил, что Соединенные Штаты не в полном объеме выполнили взятые на себя обязательства перед его страной. Тогда же было объявлено: Анкара к компромиссам не готова.