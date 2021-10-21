Путин: ответственность за ядерное оружие лежит на ядерных державах

Президент России Владимир Путин заявил, что ответственность за ядерное оружие лежит на ядерных державах. Он напомнил, что в мире существует угроза полного взаимного уничтожения.

Об этом он заявил во время своего выступления на Валдайском форуме. Его слова процитировал ТАСС.

«Вы сказали по поводу ядерного оружия, — это огромная ответственность ядерных держав. И вы сказали, что в этих условиях о третьей мировой войне говорить бессмысленно. Но существует угроза полного взаимного уничтожения. Не будем об этом забывать», — подчеркнул Путин в ответ на вопрос об угрозе третьей мировой войны.

Президенту также задали вопрос, не стоит ли России как ядерной сверхдержаве более активно заявить о том, что защита мира является целью ее внешней политики. Ведь страна не раз переживала тяжелые войны за свою историю. Путин отметил, что Россия говорит очень много позитивно важного, однако многие ее партнеры стараются эти вещи не замечать.

Он подчеркнул, что это приводит к бессмысленности разговоров — нужно добиваться того, о чем идет речь. По словам президента, это непростая задача, но страна продолжит работать над ее выполнением.

Во время своего выступления президент также оценил результаты своей работы. Он отметил, что главным достижением считает снижение уровня бедности в стране в два раза.