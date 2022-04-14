Член думского Комитета по международным делам Дмитрий Белик обсудил с RT внесение Россией 398 американских конгрессменов в черный список.

Депутат заметил, что Штаты методично и планомерно проводят свой политический курс, уходя от диалога с Россией.

«Внесение конгрессменов США в черный список — это адекватный ответ на очередные антироссийские санкции», — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, этим людям, которые проводят антироссийскую политику, нечего делать на территории РФ.