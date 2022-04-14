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    14 апреля 2022, 12:15

    «Адекватный ответ на антироссийские санкции». Депутат Белик — о внесении конгрессменов США в черный список

    Артур Блянихов

    Член думского Комитета по международным делам Дмитрий Белик обсудил с RT внесение Россией 398 американских конгрессменов в черный список.

    Депутат заметил, что Штаты методично и планомерно проводят свой политический курс, уходя от диалога с Россией.

    «Внесение конгрессменов США в черный список — это адекватный ответ на очередные антироссийские санкции», — подчеркнул парламентарий.

    По его мнению, этим людям, которые проводят антироссийскую политику, нечего делать на территории РФ.