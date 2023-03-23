Власть 23 марта 2023, 23:10 «Абсолютный экспромт»: Хуснуллин раскрыл детали поездки Путина в Мариуполь Хуснуллин назвал поездку Путина в Мариуполь абсолютным экспромтом РИА «Новости»

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Визит российского президента Владимира Путина в Мариуполь стал неожиданным для вице-премьера Марата Хуснуллина. Лидер страны лично позвонил ему и сказал, что намерен приехать в город как можно скорее. Об этом Хуснуллин сообщил в своем Telegram-канале.

«Он (Путин — прим. ред.) позвонил и сказал, что приедет. Я как раз был на освобожденных территориях. Он говорит: „Я хочу прилететь, посмотреть“. Эта поездка была абсолютным экспромтом», — заявил зампред правительства.

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Хуснуллин добавил, что глава государства прилетел на вертолете в «самое короткое время».

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«Было две машины сопровождения, он сел за руль. Причем, даже маршрут он сам выбирал. Никто не готовился. <…> Люди его увидели, стали выходить из квартир. <…> Так все получилось очень по-доброму», — рассказал вице-премьер.

Хуснуллин отметил, что он сам в это время находился в плановой командировке. Зампред правительства РФ посещает освобожденные территории по несколько раз в месяц. Под конец он добавил, что президенту показали все основные объекты.

Операция по освобождению Мариуполя и завода «Азовсталь» от ВСУ была успешно окончена весной 2022 года. Об этом сообщил Глава Минобороны Сергей Шойгу. После этого начались работы по восстановлению и строительству, а российским военным пришлось еще долго проводить разминирование мариупольских домов.