«Абсолютно голословное заявление». Военный эксперт — о словах Трампа про «зависть» РФ к американскому оружию
Военный эксперт Иван Коновалов обсудил с РИА ФАН слова американского президента Дональда Трампа о том, что Россия и Китай завидуют военной мощи Соединенных Штатов.
«Это абсолютно голословное заявление. Потому что по целому ряду позиций Соединенные Штаты отстают от России», — подчеркнул специалист.
По его словам, у США в системе гиперзвукового оружия и радиоэлектронной борьбы нет такого уровня вооружений, как у России. Что касается Китая, то он не отстает от Америки по темпам перевооружения. А по эффективности и качеству боевых платформ у них разные позиции.