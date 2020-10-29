«Это абсолютно голословное заявление. Потому что по целому ряду позиций Соединенные Штаты отстают от России», — подчеркнул специалист.

По его словам, у США в системе гиперзвукового оружия и радиоэлектронной борьбы нет такого уровня вооружений, как у России. Что касается Китая, то он не отстает от Америки по темпам перевооружения. А по эффективности и качеству боевых платформ у них разные позиции.