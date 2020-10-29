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    29 октября 2020, 19:25

    «Абсолютно голословное заявление». Военный эксперт — о словах Трампа про «зависть» РФ к американскому оружию

    Артур Блянихов

    Военный эксперт Иван Коновалов обсудил с РИА ФАН слова американского президента Дональда Трампа о том, что Россия и Китай завидуют военной мощи Соединенных Штатов.

    «Это абсолютно голословное заявление. Потому что по целому ряду позиций Соединенные Штаты отстают от России», — подчеркнул специалист.

    По его словам, у США в системе гиперзвукового оружия и радиоэлектронной борьбы нет такого уровня вооружений, как у России. Что касается Китая, то он не отстает от Америки по темпам перевооружения. А по эффективности и качеству боевых платформ у них разные позиции.