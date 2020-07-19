«Абрикосовые войны» подошли к концу: армянским фурам разрешили въезд на «Фуд Сити»

Больше нет никаких проблем, фуры с товарами заехали на рынок.

«Я сейчас с послом говорил, никаких проблем нет, абрикосы все распродали, а на „Фуд Сити“ сегодня три фуры зашло. Никаких проблем у них нет», — заявил Немерюк.

Ранее посольство Армении в России попросило столичные власти разобраться, почему армянские товары не допускают в «Фуд Сити». Накануне более 50 фур с армянской сельхозпродукцией «заблокировали» на территории рынка. Охрана предприятия направила грузовики на отдельную площадку, водители не могли выйти и тем более передать груз. В итоге им сказали, что армянские продукты не могут продаваться на рынке, после чего экспортеров попросили уехать. В итоге все фуры получилось перенаправить в район МКАД и на прилегающие территории.

Представители посольства Армении приехали в «Фуд Сити», чтобы встретиться с гражданами. Там их сначала провели в отдельную комнату, а потом выпроводили с территории рынка силой в сопровождении охраны. Об этом рассказал глава дипмиссии Армении в России Вардан Тоганян. Сотрудники посольства не пострадали. Однако они удивились, что в Москве «создался некий национальный анклав», где «действуют законы иной страны».

«Фуд Сити» принадлежит компании «Киевская площадь», которой управляют одни из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве Год Нисанов и Зарах Илиев. Бизнесмены несколько лет подряд возглавляют рейтинг российских рантье по версии Forbes.