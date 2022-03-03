Абрамченко заявила о запуске новой экономической политики

Правительство РФ запустит новую экономическую политику в условиях санкций, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Сибирский федеральный округ станет одной из приоритетных территорий для развития.

«Мы не остановим реализацию инвестиционных проектов, развитие строительства, промышленности или национальных проектов, как хотели бы наши западные партнеры. Наоборот, сейчас мы формируем новую экономическую политику, над ней уже работает Правительство. Нужны локомотивы развития экономики. Безусловно, одной из приоритетных территорий для развития станет Сибирь. Регион обладает рядом важнейших конкурентных преимуществ. Именно они обеспечивают основу долгосрочного устойчивого развития», — сказала Абрамченко на Красноярском экономическом форуме.

По словам вице-премьера, у Сибири имеется высокий ресурсный потенциал, именно там находится 85% свинца и платины, 80% угля и молибдена, более 70% никеля и других ресурсов, большие запасы древесины и водных ресурсов.

Научно-исследовательские центры сконцентрированы в СФО, у которого есть свои источники генерации дешевой электроэнергии, а промышленный потенциал — на высоком уровне. Но Сибирь продолжат дальше развивать, отметила Абрамченко. Для этого будет создано восемь индустриальных кластеров.

«Ключевая задача для развития округа сегодня — реализация имеющегося потенциала и создание условий для сохранения населения и привлечения новых специалистов. Какие решения мы предлагаем? Мы создадим восемь индустриальных кластеров. Это „Лес“, „Переработка алюминия“, „Цветные и редкоземельные металлы“, „Нефть и газ“, „Драгоценные металлы“, „Туризм“, „Сельское хозяйство“ и „Уголь“», — заявила вице-премьер.

Она добавила, что благодаря мероприятиям планируется создать более 450 тысяч новых рабочих мест и привлечь триллионы рублей инвестиций. Абрамченко указала, что у Сибири есть потенциал для развития сельского хозяйства и туризма, и в итоге округ станет флагманом развития экономики России.