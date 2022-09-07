Абрамченко: восстановление жилья пострадавшим от майских пожаров в регионах Сибири и Урала идет с опережением графика | 360°

Власть 07 сентября 2022, 09:16 Поделиться Telegram

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Viber Абрамченко: восстановление жилья пострадавшим от майских пожаров в регионах Сибири и Урала идет с опережением графика

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Заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко провела совещание о мерах по ликвидации последствий пожаров на территориях Красноярского края, Кемеровской области — Кузбасса, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей, которые произошли в мае текущего года.

Была проведена оценка ущерба, причиненного в результате пожаров жилым помещениям, объектам социальной, инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, а также личным подсобным хозяйствам. Ущерб составил более миллиарда рублей. Всего уничтожено пожарами более тысячи домов и более четырех тысяч хозяйственных построек.

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Как отметила Абрамченко, по поручению президента России к началу отопительного сезона регионам необходимо завершить все работы по восстановлению жилья и объектов инфраструктуры, пострадавших от техногенных пожаров.

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«Во всех регионах проведена работа по поддержке граждан, которые пострадали от майских пожаров — это почти четыре тысячи человек. Где-то граждане выбрали денежную компенсацию, где-то — воспользовались жилищным сертификатом, в Красноярском крае — дополнительно было организовано строительство более ста новых жилых домов. Также оказывается материальная помощь в виде единовременных выплат. Регионы уже выплатили более 2,2 млрд рублей, и работа будет продолжена по мере готовности новых заявок и положительных заключений. Более 630 семей уже обеспечены новым жильем взамен сгоревшего. Эта работа продолжается, каждую ситуацию на местах субъекты отрабатывают фактически в ручном режиме. Все должно быть завершено до наступления отопительного сезона», — сообщила вице-премьер.

Кроме того, до 15 ноября необходимо завершить первоочередные аварийно-восстановительные работы на объектах социальной, инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры.

В регионах, пострадавших от стихии, восстановлены все 176 электросетевых объектов и линий электропередачи.

На особом контроле вице-премьера также вопрос передачи в муниципальную собственность бесхозяйных объектов электроэнергетики.

Электроснабжение домовладений, уцелевших в результате пожаров, полностью восстановлено. Риски надежной работы электросетевого комплекса в предстоящий отопительный сезон отсутствуют.

Минэнерго России проработало дополнительные профилактические меры, направленные на защиту граждан и повышение скорости реагирования на чрезвычайные ситуации.

В частности, проработаны предложения по уточнению механизма приостановления функционирования энергообъектов в качестве превентивной меры. Предлагается конкретизировать положения законодательства в части полномочий штабов по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов и региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также оснований для введения режима полного или частичного ограничения энергоснабжения потребителей.

Ранее вице-премьер совершила рабочую поезду по регионам Сибири, пострадавших от техногенных пожаров. Она встретилась с инициативными группами граждан, проживающих на пострадавших территориях. Вице-премьер ориентировала региональные команды в ситуациях, когда возникают проблемы с восстановлением или покупкой нового жилья, необходимо в ускоренном порядке при помощи нескольких инстанций — судов, прокуратуры и исполнительной власти — помогать погорельцам.

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