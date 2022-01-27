Абрамченко: утилизация кораблей идет с опережением

Вице-премьер Виктория Абрамченко подвела промежуточные итоги проекта «Генеральная уборка». В 2021 году удалось утилизировать 17 затопленных судов на Дальнем Востоке.

«С опережением сроков в 2021 году реализация этой инициативы начата на море. Так, в 2021 году поднято и утилизировано 17 судов в акватории Дальневосточного федерального округа. В 2022 году планируем поднять и утилизировать 68 кораблей на Камчатке, Сахалине, в Магаданской области, Хабаровском и Приморском краях. А к 2024 году планируем утилизировать 213 судов. Они перестанут мешать судоходству, рыболовству и наносить вред окружающей среде», — сообщила Абрамченко.

С нового года нельзя затапливать корабли и бросать производства, собственники понесут финансовую ответственность за ликвидацию накопленного вреда. Кроме того, экологические платежи будут окрашиваться в бюджете для реализации экопроектов. Всего на программу генуборки правительство выделило 20 миллиардов рублей на трехлетний период, включая более четырех миллиардов рублей в 2022 году.

Уже начата инвентаризация объектов накопленного вреда, было выявлено 1929 объектов. Их оценят в плане влияния на здоровье людей и экологию. В 2022 году будет обследовано 192 объекта, их ликвидация позитивно отразится на качестве жизни более 10 миллионов человек, указала вице-премьер. В этом году планируется приступить к проектно-сметной документации по ликвидации пяти наиболее опасных объектов.

«А к 2024 году мы проведем оценку влияния на окружающую среду и здоровье граждан всех объектов накопленного вреда, выявленных в рамках инициативы. Параллельно мы запускаем ликвидацию заброшенных скважин. В этом году планируем ликвидировать 60, а к концу 2024 года 500 наиболее опасных скважин», — уточнила Абрамченко.