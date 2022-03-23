Абрамченко: у аграриев появится единая цифровая платформа

Для аграриев создадут единую цифровую платформу. Благодаря ей можно будет прогнозировать развитие подотраслей. Созданием системы займется правительство. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале.

«В контуре министерства — десятки разных систем, и все они имеют стратегическое значение. Например, сбор и аналитика посевных площадей, границы полей и сельхозучастков, сведения о плодородии и данные о внесении минеральных удобрений. Наша задача объединить все это на единой платформе, создать единое окно для аграриев. Вся аналитика, услуги и меры поддержки будут на единой платформе. Конечно, это существенно облегчит аграриям получение госуслуг, а всей вертикали — позволит прогнозировать развитие подотраслей», — сказала Абрамченко по итогам совещания с Минсельхозом по цифровизации АПК.

За счет платформы будут оптимизированы процессы получения господержки, будет облегчена отчетность. Кроме того, система ускорит и переведет ряд услуг в электронный вид. У аграриев появится полный набор достоверных отраслевых данных.

Правительство также планирует запустить эксперимент по консолидации данных о землях сельскохозяйственного назначения в ведении Минсельхоза. В первую очередь эксперимент коснется сельхозугодий. Запланировано отслеживание уровня производительности, наличия мелиорации, необходимости корректировки внесения минудобрений или средств защиты растений. Как указала Абрамченко, мера позволит управлять производительностью и повысить эффективность выращивания сельхозкультур.

«Цифровизация ключевой отрасли экономики позволит облегчить труд аграриев, повысить эффективность и нарастить IT-компетенции в такой важной сфере», — сказала вице-премьер.