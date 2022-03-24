Абрамченко: судам, связанным с незаконным промыслом, запретят заходить в российские порты

В правительстве поддержали законодательные изменения, направленные на борьбу с незаконным промыслом морских ресурсов, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

На заседании Правительства поддержан проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».



Корректировки правовых актов касаются работы портов и полномочий их капитанов не допускать захода судов, связанных с незаконным промыслом.

Изменения в законодательстве принимаются в связи с тем, что в декабре 2020 года Россия ратифицировала международное Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла. Соглашение устанавливает возможность для российской стороны отказать иностранным судам в заходе в морской порт, если установлено, что они были заняты в незаконном промысле.



«Поддержанные Правительством изменения ликвидируют серые зоны и защитят рынок от незаконного промысла. Капитан морского порта наделяется полномочием по отказу иностранному судну в заходе в порт в случае, если оно включено в список судов, деятельность которых связана с осуществлением рыболовства с нарушением установленных правил. Исключение допускается только, если на судне сложилась чрезвычайная ситуация, или на нем должна быть проведена проверка федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности. Кроме того, устанавливается запрет на оказание услуг в морском порту таким судам», - рассказала Виктория Абрамченко.



Законопроект направлен на противодействие незаконному несообщаемому и неконтролируемому промыслу, который наносит большой ущерб природным ресурсам и экономике.



«Реализация предусмотренных мер будет препятствовать поступлению незаконно добытых водных биологических ресурсов на международные и национальные рынки. Это очень важная мера, поскольку необходимо грамотно управлять морским промыслом, чтобы сохранить морское биоразнообразие и возможности дальнейшего экономического развития рыболовства», - отметила вице-премьер.