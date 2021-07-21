Абрамченко сообщила о стабильной ситуации с запасами гречки

Запасов гречневой крупы в России хватит для всего населения, правительство пристально следит за ситуацией. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании президента РФ с членами кабмина.

«Второй год мы пристально следим за ситуацией с ценами и физической доступностью гречки. Хочу подчеркнуть, что запасов гречневой крупы достаточно для удовлетворения потребности населения, дефицита крупы нет», — сказала Абрамченко.

Она также сообщила, что о временном запрете на вывоз гречки из России. Он продлится до 31 августа 2021 года. Это сделано, чтобы не допустить дефицита и стабилизировать цены на эту крупу.

На совещании Абрамченко также сообщила о поручении правительства регионам увеличить число ярмарок и рынков. Это будет сделано для того, чтобы снизить цены на овощи к сентябрю.