Абрамченко: санкции увеличили риски на мировом рынке продовольствия

Пандемия создала факторы риска продовольственной безопасности, которые усилились масштабными каскадными санкциями в отношении России как крупнейшей аграрной державы, и этим риски необходимо учитывать серьезно и ответственно. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая на Петербургском международном экономическом форуме 2022 на сессии «Продовольственная безопасность: глобальные вызовы и возможности».

«Факторы риска продовольственной безопасности возникли не сегодня. В 2020 году мир столкнулся с шоком для рынка продовольствия. Локдауны привели к тому, что производства закрывались, миграция рабочей силы, к которой привыкли государства, остановилась, логистические цепочки были нарушены. В результате предложение на мировом рынке продовольствия было сокращено. Кроме того, страны, запасаясь продовольствием, стали критично накапливать запасы. Китай, например, в шесть раз в пандемию повысил закупки кукурузы. Это привело к дестабилизации на мировом рынке продовольствия», — отметила вице-премьер.

Она подчеркнула, что дополнительно к факторам пандемии в 2022 году добавились факторы, связанные «с каскадным, масштабным введением санкций в отношении ключевых экономик, которые являются ведущими агарными державами — России, в первую очередь».

«Санкции привели к тому, что у набору негативных факторов пандемии добавились факторы, связанные с фактически полной морской и авиационная блокадой. Это значит, что мы имеем риск не доставить продовольствие в точку мира, где это продовольствием крайне необходимо, либо доставить, но в два раза дороже. По оценкам наших экспертов, морской фрахт теперь стоит в два раза дороже». — добавила Виктория Абрамченко.

Возникли проблемы также со страхованием груза для российских отправителей и осуществлением платежей в долларах и евро за поставленную продукцию. По ее словам, чтобы нивелировать эти риски — тоже потребуется время.

Виктория Абрамченко также обратила внимание на мировую проблему удобрений. Ограничения, которые были связаны с поставкой российских энергоносителей, привели к тому, что стоимость газа кратно увеличилась. Это значит, что в некоторых странах, по ее оценке, не будет возможности производить удобрения, а российские, либо белорусские удобрения надо еще доставить к ключевым зернопроизводящим регионам.

«Таким образом на фоне климатических рисков, таких как засуха 2021 года в Латинской Америке, которая также повлияла на предложение на рынке продовольствия, отсутствие удобрений приводят к тому, что урожайность падает и количество продовольствия на мировом рынке сокращается, Мы должны эти факторы риска учитывать серьезно и ответственно», — подчеркнула вице-премьер.